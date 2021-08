'교보생명 가치평가 부정공모' 어피니티·안진회계 첫 공판

[아시아경제 오현길 기자] 풋옵션을 두고 갈등을 빚은 교보생명과 어피니티 컨소시엄·안진회계법인 간 법정 공방이 시작됐다.

20일 업계에 따르면 서울중앙지법 형사22부는 이날 오후 교보생명 풋옵션 분쟁과 관련해 공인회계사법 위반 혐의를 받는 안진회계법인과 어피니티 컨소시엄 임직원들에 대한 첫 공판을 진행한다.

교보생명의 FI(재무적투자자)인 어피니티와 안진회계법인은 교보생명의 풋옵션 가치 평가 과정에서 가격을 부풀리는 등의 부정 공모를 했다는 혐의로 기소됐다.

교보생명 지분 24%를 보유하고 있는 어피니티니와 그로부터 기업 가치 평가를 맡은 안진은 풋옵션 청구 과정에서 부정하게 청탁·공모해 교보생명 주식의 공정가치를 허위보고한 혐의를 받고 있다. 어피니티가 이득을 얻을 수 있게 안진 측이 주식 가치를 부풀렸다는 의혹이다.

교보생명 풋옵션 갈등 관련 현재까지 공인회계사법 위반 혐의로 검찰에 기소된 인원은 안진 소속 회계사 3명, 어피니티 관계자 2명, 삼덕회계법인 소속 회계사 1명 등 6명이다. 소재 불분명에 따라 기소 중지된 베어링 PE 관계자 1명까지 합하면 총 7명이 혐의를 받고 있다.

지난 10일에는 교보생명의 기업가치평가 허위보고 혐의로 재판에 넘겨진 삼덕회계법인에 대한 첫 공판이 진행됐다. 삼덕회계법인은 교보생명의 또 다른 FI인 어펄마캐피탈의 의뢰로 풋옵션을 위한 기업가치평가를 맡았다. 삼덕은 이 과정에서 안진회계법인이 작성한 보고서를 단순 오류조차 수정하지 않고 인용해 받아썼다고 검찰은 판단하고 있다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr