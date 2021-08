경상국립대, 이전 공공기관 울산·경남 지역인재 채용 광역화 대비 온라인 설명회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경상국립대학교 대학일자리센터는 울산·경남 지역인재 채용 광역화를 위해 이전 공공기관을 대상으로 온라인 설명회를 개최했다고 19일 밝혔다.

온라인 설명회에는 이전 공공기관 17개 기관이 참여했으며, 9월 13일부터 진행되는 진로 취업·창업 특별 주간에 열릴 채용 설명회, 직무 박람회의 주요 내용과 진행 방식을 안내했다.

설명회에 참석한 이전 공공기관은 실시간 송출 또는 사전 녹화 영상으로 채용 설명회를 진행해 지역 청년에게 정보를 전달할 계획이다.

경상국립대 관계자는 "이전 공공기관과 주요 직무에 관한 정보를 전달해 울산·경남 지역인재 채용 광역화에 대비한 지역 청년의 취업 경쟁력을 향상하겠다"고 말했다.

한편 경상국립대 대학일자리센터는 9월 13일부터 16일까지 진로 취업·창업 특별 주간을 운영한다.

주간 동안 공공기관 채용 설명회, 현직자 멘토가 진행하는 직무 박람회를 주축으로 진로·취업 특강, 취업 컨설팅, 해외 취업 프로그램, 창업, 경진대회 등 다양한 영역의 프로그램을 통해 지역 청년의 취업역량강화를 지원한다.

