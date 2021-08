"매크로 사용 의심"…경찰, '이재명 비방 조직적 악플' 추적중

고발자 "이 지사 깎아내리고 이낙연 의원 칭송"

경찰, 중국 공안과 공조 수사 진행

[아시아경제 나예은 기자] 경기남부경찰청은 지난 18일 더불어민주당 대선주자인 이재명 경기지사를 향해 조직적으로 악성 댓글을 다는 세력이 있다는 고발장을 접수하고 수사하고 있다고 밝혔다.

앞서 이 지사의 한 지지자는 지난해 9월 "이 지사를 깎아내리고 이낙연 의원은 칭송하는 악성 댓글 50여 개가 국내 한 포털사이트에 있는데 조직적으로 매크로 프로그램을 쓴 것으로 의심된다"며 "매크로를 썼다면 해당 포털사이트의 업무를 방해한 것이므로 업무방해 혐의로 처벌해달라"는 내용의 고발장을 경찰에 제출했다.

경찰은 곧바로 수사에 착수했지만, 문제의 악성 댓글을 작성한 아이디를 추적하는 데 어려움을 겪었다. 댓글 중 가장 최근 작성된 것이 지난해 7월에 달린 댓글로, 수사 착수 시점에는 많은 댓글이 지워진 상태였기 때문이다.

그러나 경찰은 계속된 추적 끝에 아이디를 특정했고, 수사 결과 포털 가입 당시 기재된 개인정보 항목의 이름은 한국인 이름이지만 휴대전화 번호는 중국에서 사용하는 번호인 것으로 확인됐다.

이후 경찰은 해당 아이디에 대해 IP 주소를 추적했고, 확인된 8곳은 대부분 국내이지만 일부는 확인 불가로 나타난 것으로 알려졌다. 또 확인된 국내 장소의 거주자들을 조사한 결과 악성 댓글과는 무관한 것으로 파악돼 경찰은 해킹 가능성도 열어두고 수사하고 있다.

중국 휴대전화 번호를 추적하기 위해 공안에 해당 번호 사용자에 대한 확인을 요청하는 등 공조 수사도 진행하고 있다.

경찰 관계자는 "매크로 사용 여부를 포함해 악성 댓글이 조직적으로 작성됐는지는 아이디 사용자를 특정한 뒤 확인할 수 있어서 일단 아이디 사용자 추적에 수사를 집중하고 있다"고 말했다.

나예은 인턴기자 nye8707@asiae.co.kr