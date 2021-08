[아시아경제 박지환 기자] 씨티케이 씨티케이 260930 | 코스닥 증권정보 현재가 10,400 전일대비 600 등락률 -5.45% 거래량 171,504 전일가 11,000 2021.08.18 15:30 장마감 관련기사 임상 3상완료! “SK바이오사이언스” 뛰어 넘을 NEW 바이오!"카카오뱅크" 보다 크다! 또 한 번 터질 "ㅇㅇㅇ" 입수!“SK바이오사이언스” 놓치신 분! 하나 더 갑니다! 신기록 달성할 NEW 바이오! close 는 정인용·최선용 공동 대표이사 체재에서 각자 대표이사 체재로 변경한다고 18일 공시했다.

회사 측은 "경영 효율화 및 개별 사업 집중도 제고를 위해 공동대표에서 각자 대표로 체제를 변경하게 됐다"고 밝혔다.

