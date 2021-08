전북도, 공동주택 기술자문단 확대 운영

공동주택 보수공사 예산 절감, 분쟁 사전 예방 등 기대

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도의 공동주택 기술자문단이 확대 운영된다.

전북도는 보다 많은 도민들이 혜택을 받을 수 있도록 공동주택 기술자문단의 자문 서비스를 확대할 방침이라고 18일 밝혔다.

우선 자문 대상을 당초 사용검사 10년 이상 경과된 공동주택에서 하자 관리기간이 종료된 모든 공동주택으로 범위를 확대하고, 신청자도 입주자 대표회의나 입주자 등의 과반수 이상 동의를 받은 대표자 뿐만 아니라, 관리사무소장 등 관리주체도 추가했다.

또한 신청기한은 공사 시행(입찰) 전까지 연장하고, 자문 시기를 설계 전·후에도 신청할 수 있게 했다.

아울러 자문 인원도 분야별 전문가 1명에서 2명으로 보강해 기술자문의 수준과 실효성을 높이고, 활성화할 계획이다.

전북도는 올해 1월부터 투명하고 효율적인 공동주택 관리를 위해 건축, 토목, 조경, 전기, 기계설비, 소방, 통신, 승강기 등 8개 분야 29명의 전문가로 구성된 ‘전라북도 공동주택 기술자문단’을 운영해오고 있다.

민간전문가로 구성된 자문단은 전문성이 부족한 관리주체를 대신해 현장을 확인하고, 보수공사 적정 시기, 보수범위, 공사 방법 등을 무료로 자문했는데, 올 상반기에 2개 단지 1,781세대가 혜택을 받는 등 높은 만족도를 나타내고 있다.

전북도는 기술자문단이 활성화되면 공사견적 부풀리기, 부실 공사 등으로 인한 입주민간의 분쟁 예방과 공사비용 절감 효과가 있을 것으로 기대하고 있다.

