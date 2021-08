당근마켓, 1789억원 투자 유치…'몸값 3조' 유니콘 등극

누적 투자금 총 2270억원…해외 자본시장까지 주목하는 유니콘으로 부상

[아시아경제 김철현 기자] 국내 최대 지역 생활 커뮤니티 당근마켓(공동대표 김용현·김재현)은 1789억원 규모의 시리즈D 투자 유치를 성공적으로 마무리했다고 18일 밝혔다.

이번 투자에는 DST글로벌, 에스펙스매니지먼트, 레버런트파트너스 등 신규 투자사를 비롯해 기존 투자사인 굿워터캐피탈, 소프트뱅크벤처스아시아, 알토스벤처스, 카카오벤처스, 스트롱벤처스, 캡스톤파트너스 등이 참여했다. 이로써 당근마켓은 총 2270억원의 누적 투자를 기록했다. 특히 투자 유치 과정에서 기업가치 3조원을 인정받아 유니콘 기업(기업가치 1조원 이상의 비상장 기업)으로 입지를 확고히 하게 됐다.

월간 이용자수(MAU) 1500만, 주간 이용자수(WAU) 1000만 이상에 이르기까지 당근마켓은 매년 3배 이상의 성장을 해왔다. 초기 주요 거점 도시들을 중심으로 세를 확대하다 전국 단위로 서비스 범위를 넓힌 2018년 1월 50만명이었던 월간 이용자수는 이듬해 180만을 넘겼고, 2020년 480만, 올해 1420만을 넘어서며 최근 3년간 연평균 3배 이상의 비약적인 성장세를 이뤘다.

단기간 1000만 이용자를 달성한 성과도 주목된다. 2018년 1월 MAU 50만을 기점으로 2년 8개월 만에 1000만 고지를 넘긴 속도는 국내는 물론 해외 시장에서도 이례적 사례로 꼽힌다. 가입자 수 또한 2100만 명을 넘어섰다. 이는 지난해 통계청이 발표한 대한민국 전체 가구수 2092만을 기준으로 할 때 집집마다 모든 가구가 가입한 것과 같은 수치다.

주요 활성화 수치인 월간 앱 이용 시간도 눈에 띈다. 글로벌 데이터 조사 기관 앱애니에 따르면, 올 7월 기준 당근마켓의 1인당 월 평균 이용시간은 2시간 2분으로 해외 주요 서비스와 비교시 2배 이상 긴 것으로 나타났다. 월 방문 횟수 또한 이용자 1명 당 64회에 달해 글로벌 경쟁 그룹군 중 최상위 수준이다.

당근마켓은 이번 신규 투자 자금을 지속적인 기술 고도화와 사업 확장을 위한 인력 채용, 해외 시장 진출 확대, 국내외 마케팅 강화 등에 집중하며 '로컬 슈퍼앱'으로서의 비전을 완성해 나간다는 전략이다. 그 일환으로 올 하반기 로컬 커머스 강화에 본격 나선다. 농수산물, 신선식품 등 지역 상권과 주민들을 더욱 긴밀하게 연결하는 온·오프라인 연계 로컬 비즈니스 활성화에 힘을 쏟을 예정이다. 또한 청소, 반려동물, 교육, 편의점 등의 분야에서 전문 업체들과 함께 서비스 영역을 다양하게 넓혀 나가고 기존의 부동산, 중고차, 일자리와 같은 지역 서비스도 고도화해 나간다는 방침이다. 인공지능(AI) 머신러닝과 기술 투자도 지속적으로 전개해 나간다.

해외 시장 공략에도 박차를 가한다. 당근마켓은 현재 영국, 미국, 캐나다, 일본 등 4개국 72개 지역에서 운영 중인 글로벌 버전 '캐롯(Karrot)'의 서비스 지역과 범위를 계속해서 확대할 계획이다. 전 직군에 걸쳐 인재 채용에도 속도를 낸다. 다양한 분야의 개발 인력을 비롯해 디자인, 마케팅, 기획, 해외사업 분야까지 40여개 포지션에서 신규 인력 채용을 대거 확대한다는 방침이다. 현재 200여명까지 확보한 인원을 올해 안에 300여명 수준까지 늘릴 계획이다.

리드 투자자로 참여한 DST글로벌의 존 린드포스 파트너는 "지난 수년 간 당근마켓이 새로운 마켓을 창출해 낸 영향력과 빠른 성장속도에 깊은 인상을 받았다"며 "뛰어난 서비스 모델과 지역 커뮤니티 기반의 이용자 행태는 당근마켓이 로컬 슈퍼앱으로 성장할 수 있다는 잠재력을 보여주는 부분"이라고 전했다.

김용현 당근마켓 공동대표는 "로컬 비즈니스는 해외 시장에서도 고도 성장중인 분야로, 동네라는 키워드에 집중한 당근마켓의 철학과 서비스 모델이 글로벌 자본 시장에서도 충분히 통할 만큼 경쟁력이 있다는 것을 확인할 수 있었다"며 "앞으로도 한계를 짓지 않는 사업 확장성을 바탕으로 더 큰 가치를 실현해 나가며 로컬 슈퍼앱으로의 혁신을 가속화할 것"이라고 밝혔다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr