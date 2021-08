"카메라홀이 없네" UPC 기술 공개한 삼성디플…갤Z폴드3에 적용

[아시아경제 정현진 기자] 삼성디스플레이가 스마트폰의 전면 카메라를 패널에 내장해 카메라 홀을 없앤 'UPC' 기술을 18일 공개했다. 이 기술은 삼성전자가 최근 공개한 갤럭시Z폴드3의 폴더블 디스플레이에 최초 적용됐다.

UPC 기술은 패널 하단에 카메라 모듈을 배치해 필요 시에만 카메라를 작동시켜 카메라를 쓰지 않을 때는 화면 전체를 100% 활용할 수 있도록 한 기술이다. 기존의 펀치홀 방식 스마트폰은 전면 카메라를 구현하기 위해 패널 일부분을 동그랗게 잘라내서 카메라 렌즈를 노출하는 방식을 사용해 이 부분을 화면으로 활용할 수 없었는데 UPC 기술은 기존에 카메라 렌즈가 있던 부분까지도 화면을 사용할 수 있도록 한 것이다.

삼성디스플레이는 UPC홀과 주변부의 색 편차를 최소화했다. 글로벌 인증 기관인 UL은 삼성 UPC와 주변부 패널의 색 편차가 색 정확도를 나타내는 단위인 JNCD 기준 1이하를 기록했다고 밝혔다. 1 JNCD는 측정부의 화질이 사람의 육안으로 그 차이를 구분할 수 없는 수준의 균일성을 가진다는 의미를 갖는다.

삼성디스플레이는 UPC 기술이 패널의 빛 투과율을 높인 'Eco²OLED™'와 픽셀 개구율 최적화 기술을 통해 가능했다고 설명했다. 특히 'Eco²OLED™'는 빛 투과율을 기존 대비 33% 이상 높인 기술로 패널 하단의 카메라 모듈에 전달되는 빛이 늘어나면서 UPC 기술의 상용화가 가능해졌다. 삼성디스플레이는 높은 발광 효율로 소비전력을 크게 낮춘 'Eco²OLED™'을 한국, 미국, 영국, 중국, 일본 등 7개 국가에 상표출원을 마쳤다.

이호중 삼성디스플레이 상품기획팀 상무는 "디스플레이 업계는 대화면 스마트폰 수요 확대에 맞춰 베젤을 줄이고 카메라 홀을 최소화하는 등 화면 비중을 높이는 노력을 계속해왔다"면서 "UPC는 풀 스크린을 구현하는 디스플레이의 최종 기술로 소비자들에게는 완전히 다른 사용 경험을 제공할 것"이라고 말했다.

