김시우와 임성재, 이경훈 "플레이오프 대장정"…PO 1위 모리카와는?

‘PO 1차전’ 더노던트러스트 19일 밤 개막, '넘버 1' 람과 디펜딩챔프 존슨, ‘헐크’ 디섐보 우승 경쟁

[아시아경제 김현준 골프전문기자] "최후의 생존 경쟁."

김시우(26)과 임성재(23), 이경훈(30ㆍ이상 CJ대한통운)이 미국프로골프(PGA)투어 ‘플레이오프(PO)’에 출격한다. 19일 밤(한국시간) 미국 뉴저지주 저지시티 리버티내셔널골프장(파71ㆍ7410야드)에서 개막하는 더노던트러스트(총상금 950만 달러)가 바로 1차전이다. 125명이 출발해 2차전 BMW챔피언십(총상금 950만 달러) 70명, 최종 3차전 투어챔피언십은 딱 30명만 나가는 ‘서바이벌 게임’으로 치러진다. 콜린 모리카와(미국)가 현재 PO 랭킹 1위다.

▲ 김시우 "윈덤챔피언십 준우승 파워"= 한국은 김시우 30위, 임성재 31위, 이경훈이 34위다. 일찌감치 2차전 티켓까지 확보한 셈이다. 김시우는 특히 16일 끝난 2021시즌 정규리그 최종전 윈덤챔피언십 2위로 확실하게 ‘워밍업’을 마쳤다. 최종일 6언더파를 몰아치며 공동선두에 나섰다가 ‘6명 연장전’서 분패해 입맛을 다셨다. "최근 샷 감각이 좋다"고 기대치를 부풀렸다.

임성재는 지난해 3차전 11위에 오른 풍부한 경험이 돋보인다. 3월 혼다클래식에서 첫 우승을 일궈냈고, PO 3경기를 모두 소화하면서 시즌 PO 5위 ‘윈덤 리워드’ 100만 달러에 막판 11위 보너스 75만 달러 등 175만 달러(20억5000만원) 부수입을 챙겼다. 11월 ‘가을 마스터스’ 2위가 자랑이다. 올해 역시 ‘톱 10’ 네 차례 등 상승세를 타고 있다. 이경훈은 지난 5월 AT&T바이런넬슨에서 PGA투어 챔프 반열에 올랐다.

세 선수 모두 이번 대회 우승 경쟁은 물론 최대한 PO 랭킹을 끌어 올리는 게 중요하다. 3차전에서는 ‘스트로크 보너스’가 적용되기 때문이다. 1위 10언더파를 비롯해 2위 8언더파와 3위 7언더파, 4위 6언더파, 5위 5언더파, 6~10위 4언더파, 11~15위 3언더파, 16~20위 2언더파, 21~25위 1언더파, 26~30위 이븐파 등을 차등 적용한다. 상위 시드일수록 3차전 우승 확률이 높다는 이야기다.

▲ 모리카와 "1번 시드를 지켜라"= 지난 3월 월드골프챔피언십(WGC)시리즈 워크데이챔피언십, 7월에는 ‘최고(最古)의 메이저’ 149번째 디오픈에서 2승째를 수확했다. 지난해 8월 PGA챔피언십을 포함해 24세 이전에 메이저 2승 고지를 접수한 차세대 월드스타로 더욱 스포트라이트가 쏟아졌다. 모리카와는 이미 세계랭킹 4위, 이번 PO에서 ‘넘버 1’에 등극할 수 있다.

욘 람(스페인)과 디펜딩챔프 더스틴 존슨, 브룩스 켑카, ‘헐크’ 브라이슨 디섐보(이상 미국)가 또 다른 우승후보다. 존슨은 시즌 첫 승이 급하다. 지난해 2020시즌 3승에 2021시즌 1승 등 무려 4승, 올해는 그러나 15개 대회에서 ‘톱 10’ 네 차례가 전부다. 코스는 다르지만 지난해 무려 11타 차 대승(30언더파 254타)을 완성한 ‘약속의 땅’에서 분위기를 바꿀 수 있는 호기다.

2019년 챔프 패트릭 리드가 복병이다. 당시 리버티내셔널에서 1타 차 우승(16언더파 268타)을 수확해 코스와의 찰떡궁합이 남다르다. ‘도쿄올림픽 金’ 잰더 쇼플리와 조던 스피스(이상 미국), 로리 매킬로이(북아일랜드)가 우승 경쟁에 가세했다. 현지에서는 PO 125위 체슨 해들리(미국)의 경기력이 장외화제다. 윈덤챔피언십 공동 15위로 어렵게 이번 대회에 나서 2차전 진출에 도전한다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr