신한금융투자, ISA 계좌 개설 이벤트 진행

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 하반기에 ISA 계좌를 개설하고 거래하는 고객을 대상으로 ‘신한금융투자로 ISA(이사) 하세요!’ 이벤트를 실시한다고 17일 밝혔다.

이벤트 기간 동안 중개형 ISA 계좌를 비대면이나 영업점에서 개설한 고객에게 ISA 계좌에서 국내주식을 거래할 때 온라인 거래수수료를 면제받을 수 있는 평생혜택(유관기관 제비용 제외)을 12월 31일까지 제공한다.

또 ISA 계좌(중개형, 신탁형, 일임형)에 자산을 입금하면 금액별로 300만원 이상 1만원권, 1000만원 이상 3만원, 2000천만원 이상은 5만원 상당의 백화점 상품권을 증정한다. 또한, ISA 계좌(중개형, 신탁형)에서 ELS, DLB, 펀드 등의 금융상품을 2000원만원 이상 매수하면 5만원 상당의 백화점 모바일 상품권을 지급한다.

중개형 ISA 계좌에서 TIGER ETF 15종 중에 합산해서 100만원 매수하면 추첨을 통해 500명에게 기프티콘을 증정한다. 500만원 이상 거래하면 1만원, 1000만원 이상 거래시 2만원, 2000만원 이상 거래할 경우 4만원 상당의 모바일 문화상품권을 추첨을 통해 지급한다. 마지막으로 중개형 ISA 계좌에서 신한금융투자가 추천하는 배당주를 거래할 경우 추첨을 통해 1000명에게 상품권 1만원을 지급한다.

온라인 거래수수료 평생혜택 이벤트를 제외한 ISA 이벤트는 9월 30일까지 진행하고, 이벤트 혜택을 받기 위해 10월 29일까지 잔고를 유지해야 한다. 또한, 이번 이벤트는 7월말까지 진행한다. ISA 이벤트의 입금 및 금융상품 가입시 모바일 상품권을 지급받은 이력이 있는 고객은 해당 이벤트에 중복 참여가 불가하다.

이주연 신한금융투자 마케팅부장은 “세법 개정안을 통해 ISA의 세제 혜택이 확대되었다”며 “주식, ETF 및 금융상품을 활용한 다양한 포트폴리오 투자로 절세혜택을 극대화할 수 있는 중개형 ISA 계좌 이벤트를 통해 일거양득의 혜택을 누릴 수 있도록 준비했다”라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr