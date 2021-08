[이사람]박성수 송파구청장 소상공인 지원에 총력 나선 이유?

폐업 소상공인 지원금 지원기간 2개월 연장...재도전 장려금, 전직 장려수당 등 정부 지원도 적극 안내

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 코로나19 장기화로 어려움이 가중된 소상공인을 위해 각종 지원에 총력을 기울이고 있다.

우선, 폐업지원금 지원기간을 2개월 연장한다. 구는 집합금지·영업제한으로 경영에 어려움을 겪어 폐업한 소상공인에게 지난 6월 7일부터 현금 50만 원을 지원하고 있다.

대상은 사회적 거리두기가 시작된 지난해 3월22일부터 공고 전날(‘21.6.6.) 기준 폐업한 집합금지·영업제한 업종으로 폐업 전 90일 이상 사업을 영위해야 한다.

그러나 구는 최근 사회적 거리두기 4단계 연장으로 폐업 소상공인이 늘어남에 따라 폐업지원금 지급기간을 당초 8월13일까지에서 2개월가량 늘려 10월 말까지로 연장했다.

신청은 송파구청 해당 업종 신고부서 또는 허가부서에 하면 된다. 사업자 신분증, 폐업사실 증명원, 폐업점포 재도전 장려금 수령 확인서 등을 지참하면 된다. 8월 초 기준 폐업 소상공인 500명에게 지원금이 지급됐다.

이와 함께 소상공인들이 각종 지원금 혜택을 놓치지 않도록 정보 안내와 신청을 돕는다.

구는 폐업소상공인 지원상담센터와 소상공인종합지원센터를 운영, 재도전 장려금, 전직 장려수당, 점포철거비 등 지원 연결에 힘쓰고 있다.

실제로 송파동에서 분식집을 경영하던 A씨는 코로나19로 인해 보증금도 받지 못하고 폐업했다. 구의 도움으로 폐업지원금은 물론 정부 재도전 장려금, 전직 장려수당을 지원받고 전액 무료 취업교육까지 연계 받아 현재 요양보호사 자격증 취득을 준비하고 있다.

방이동에서 휴게음식점을 운영하다 폐업한 B씨는 폐업일이 구 지원금 공고기간 이전이라 지원금을 받을 수 없었다. 실의에 빠져 있던 B씨에게 구에서 정부 지원금을 적극적으로 안내해 점포 철거비를 지원 받았다.

박성수 송파구청장은 “코로나19로 힘들어 하는 소상공인을 조금이나마 돕기 위해 다각도로 지원책을 발굴하고 있다”면서 “송파구 소상공인들이 재기의 희망을 잃지 않고 함께 이 위기를 이겨내도록 지원에 총력을 기울이겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr