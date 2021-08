[e공시 눈에 띄네]코스피-13일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

◆GS리테일=딜리버리히어로코리아 인수 재원 마련 목적 컴바인트딜리버리플랫폼인베스트먼트에 3000억원 지분 투자 결정

◆POSCO=1조3999억 원 규모 교환사채 발행에 따른 자사주 처분 결정, 주당 4000원 현금 배당

◆제주항공=2100억원 규모 유상증자 결정, 800억원 단기 차입금 증가 결정

◆디티알오토모티브=종속회사 지엠티홀딩스가 두산공작기계 지분 2조4000억원 취득, 지엠티홀딩스에 1201억원 금전 대여 및 2조2800억원 채무보증

◆한국공항)=계열사 대한항공과 271억원 규모 율도 항공유 비축 기지 및 부두 시설 임대 운영 계약

◆한진칼=자회사 진에어 주식 496억원 규모 현금 취득

◆아시아나IDT=150억원 규모 디지털채널 리뉴얼 구축 계약, 종속사 보유 금호속리산고속과 금호고속관광 주식 각각 107억원, 11억원에 매각 결정

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr