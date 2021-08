바이든 행정부, 의회에 아프간 사태 브리핑…트럼프탓

트럼프 전 대통령 밑그림에 따라 철군, 아프간 정부군 무능도 원인

블링컨 "전쟁 수행 능력과 의지는 별개라는 사실 목도"

[아시아경제 국제부 기자] 조 바이든 미국 행정부가 전임 도널드 트럼프 전 대통령에게 아프가니스탄 함락 책임을 돌렸다.

월스트리트저널(WSJ)은 15일(현지시간) 로이드 오스틴 국방장관과 토니 블링컨 국무장관이 이날 여야 정치권에 아프간 사태에 대해 브리핑을 했다고 보도했다.

이 자리에서 야당은 미군 철수 시점이 비합리적이었다고 문제를 제기했다. 탈레반의 활동이 잦아드는 겨울을 기다리지 않고 서둘러 미군을 철수시킨 것은 전략적인 실수라는 지적이었다.

이에 대해 오스틴 국방장관과 블링컨 국무장관은 철수 시점은 트럼프 전 대통령의 밑그림에 따라 결정된 것이라고 반박한 것으로 전해졌다. 지난해 트럼프 행정부와 탈레반이 체결한 평화 합의에서 아프간에 주둔한 모든 외국 군대를 올해 5월1일까지 철수시키겠다고 약속했다는 것이다.

또한 바이든 행정부는 탈레반이 눈 깜짝할 사이 아프간을 장악하게 된 주요 원인으로 아프간 정부군의 무능을 꼽았다.

블링컨 국무장관은 의원들에게 "전쟁 수행 능력과 전쟁 수행 의지는 별개라는 사실을 목도했다"고 말했다. 아프간 정부군이 탈레반과의 전투에 아무런 의지를 보이지 않았다는 것이다.

블링컨 장관은 CNN과의 인터뷰에서도 미국이 지난 20년간 아프간 정부군에 천문학적인 금액을 투입했다는 사실을 언급하면서 정부군의 무능을 지적하기도 했다.

국제부 기자 interdep@asiae.co.kr