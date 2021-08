모더나 공급 차질에 정부 대표단 미국 출국

강도태 보건복지부 2차관이 미국 제약사 모더나 백신 공급 차질 사태 해결을 위해 13일 인천국제공항 2터미널을 통해 출국하고 있다. 강 2차관을 대표로 하는 정부 대표단은 미국 현지시간으로 13일 오후 모더나사 백신 판매 책임자와 원활한 백신 공급책을 논의할 예정이다. 앞서 모더나 측은 이달 중 제공하기로 한 백신 물량 850만 회분의 절반 이하만 제공할 수 있다고 우리 정부에 통보했다.

