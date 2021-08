홍남기 부총리, 19일까지 자가격리…비서관 '델타변이 확진'

[세종=아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 오는 19일까지 자가격리에 들어간다.

앞서 지난 5일 코로나19에 확진됐던 비서실 소속 직원이 뒤늦게 '델타변이 바이러스'에 의한 감염이란 사실이 추가로 확인되면서 다시 자가격리 조치 통보를 받은 것이다.

기재부 관계자는 12일 오후 6시께 문자 공지를 통해 이 같은 소식을 전했다. 홍 부총리는 비서실 소속 직원의 코로나19 확진 소식이 전해진 뒤 6일과 11일 각각 유전자증폭(PCR) 검사를 통해 재차 음성 판정을 받았다. 그는 백신 접종 완료자여서 당초 '수동감시' 대상으로 분류돼 출퇴근 근무가 허용됐다.

하지만 이날 해당 직원에 대해 질병관리청이 역학조사를 실시한 결과 '델타변이 바이러스에 의한 확진'임이 확인됐다. 방역지침에 따라 밀접접촉자인 홍 부총리는 자가격리 대상으로 전환, 오는 19일까지 자가격리에 들어가게 됐다.

기재부 관계자는 "13일 예정된 경제현안조율회의, 혁신성장 BIG3 추진회의 모두 취소되거나 일정이 조정됐다"며 "홍 부총리는 자가격리 기간 동안 유선, 이메일 등을 활용한 재택 원격근무를 수행할 예정"이라고 전했다.

세종=손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr