[아시아경제 문혜원 기자] 스타벅스코리아가 올해 2분기에 사상 최대의 분기 매출을 올렸지만 영업이익은 감소했다.

12일 이마트에 따르면 스타벅스의 올해 2분기 매출은 5780억원으로 지난해 같은 기간보다 19.8% 증가했다.

스타벅스의 기존 최대 분기 매출인 올해 1분기 5227억원을 넘어섰다.

점포 수는 1674개로 지난해 말 1508개에서 66개 늘었다.

그러나 2분기 영업이익은 504억원으로 18.3% 감소했다. 순이익은 598억원으로 29.4% 증가했다.

스타벅스 관계자는 “지난 5월부터 진행한 여름 사은행사(e프리퀀시)가 큰 인기를 끌면서 아이스박스 등 사은품 비용이 발생해 일시적으로 영업이익이 감소했다”면서 “e프리퀀시 적립·증정 이벤트에 따른 이익은 3분기에 크게 반영될 것”이라고 설명했다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr