현대그린푸드, 프로바이오틱스 넣은 ‘그리팅 요거트’ 출시

[아시아경제 문혜원 기자]현대그린푸드는 특허 받은 건강기능식품인 용암해수 미네랄 코팅 프로바이오틱스를 넣은 '그리팅 목장의 하루 정직한 플레인 요거트(이하 그리팅 요거트)'를 출시했다고 12일 밝혔다.

그리팅 요거트에 사용된 용암해수 미네랄 코팅 프로바이오틱스는 현대바이오랜드가 국내 최초로 천연 미네랄 성분인 용암해수로 유산균을 코팅해 만든 건강기능식품으로, 섭취안정성과 장정착성을 극대화한 것이 특징이다.

또한 신선하고 건강한 맛을 위해 지정목장에서 새벽에 갓 짠 무항생제 원유로 만들었고, 제조시 당을 첨가하지 않았다.

그리팅 오거트는 케어푸드 전문 브랜드 그리팅의 전용 온라인몰 그리팅몰과 현대백화점 전국 16개 백화점 식품관에서 판매된다. 가격은 5500원(500㎖)이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr