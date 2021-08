폴라리스오피스, 전세계 1.1억명 사용자 기반 OTT 서비스 개시…플랫폼 진화

[아시아경제 박형수 기자] 전 세계 1억1000만명이 사용하는 국산 오피스 소프트웨어(SW) ‘폴라리스 오피스’를 개발한 폴라리스오피스 폴라리스오피스 041020 | 코스닥 증권정보 현재가 1,795 전일대비 5 등락률 +0.28% 거래량 258,206 전일가 1,790 2021.08.12 14:10 장중(20분지연) 관련기사 폴라리스오피스, 환경의 날 기념 ‘Paperless’ 캠페인 성료…기부금 전달식 개최상반기 개명한 회사들 '절반의 성공'폴라리스오피스, ‘폴라리스 오피스 웹’ MS오피스 문서 포맷 출시 close 가 자체 플랫폼을 기반으로 새로운 사업 영역을 개척한다.

폴라리스오피스는 12일 '폴라리스 오피스' 서비스를 기반으로 사용자가 참여하고 교류할 수 있는 IT 생태계를 조성함으로써 플랫폼 사업으로 사업 포트폴리오를 확장한다고 밝혔다.

폴라리스 오피스는 MS 오피스, HWP, PDF 등 다양한 형태의 문서 작업에 최적화된 클라우드 기반 문서 편집 오피스 서비스다. 편의성과 호환성이 우수해 윈도우, Mac, 안드로이드, iOS 등 기기 종류에 관계없이 이용할 수 있다. 코로나19 이후 재택근무 확대, 협업툴 수요 증가로 가입자 수가 급증하며 전 세계 사용자가 1억1000만명으로 늘었다.

폴라리스오피스 관계자는 "폴라리스오피스는 모바일을 기반으로 사업영역을 확장하기에 매우 쉬운 독보적 경쟁력을 보유하고 있다"며 "사용자 네트워크와 브랜드 파워, 클라우드 환경 및 데이터 기반 맞춤형 서비스에 대한 사업적 노하우, 다양한 파트너십을 활용해 새로운 서비스를 제공함으로써 지속적인 매출 성장 기반을 마련할 것"이라고 말했다.

기존 문서 기반의 협업 서비스를 넘어 영상을 비롯한 디지털 콘텐츠, 커뮤니티, O2O(온라인-오프라인 연계), 커머스, 금융 등을 아우르는 ‘글로벌 통합 플랫폼 기업’으로 성장한다는 목표를 세웠다. 시작은 광고형 사업 모델에 기반한 온라인 동영상 서비스(OTT) 사업이다.

회사 관계자는 "1단계로는 폴라리스 오피스 사용자에게 OTT 콘텐츠를 제공하며 신규 유저 유입을 확대할 것"이라며 "다양한 디지털 콘텐츠를 제공함으로써 폴라리스 오피스 플랫폼에 대한 접근성을 높이고 접속 빈도 및 체류 시간 증대, 고객층 다변화를 이룰 것"이라고 설명했다.

이어 "플랫폼을 이용하는 소비자에게 더 나은 가치를 제공하고, 서비스를 함께 제공하는 파트너사와 동반 성장 및 상생 협력하는 것이 폴라리스오피스가 추구하는 플랫폼 비즈니스의 핵심"이라고 강조했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr