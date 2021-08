컴투스, 2Q 영업익 110억원 71.2%↓…매출은 분기 최고 기록 (상보)

[아시아경제 강나훔 기자] 컴투스는 올해 2분기 연결기준 매출액 1529억원, 영업이익 110억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 매출은 전년동기 대비 3.6% 늘어 역대 분기 최고를 기록했으나, 영업이익은 71.2% 감소했다.

상반기 매출은 2695억원으로 최고 반기 기록 역시 경신했다. 영업이익은 286억 원, 당기순이익은 395억 원을 달성했다.

분기 최고 매출을 올린 배경에 대해 대표작 '서머너즈 워: 천공의 아레나'의 장기 흥행과 야구 게임 라인업의 지속 인기, 신작 '서머너즈 워: 백년전쟁'의 성과를 꼽았다.

특히 서구권 시장 성과가 돋보였다. 전체 매출의 77%인 1172억 원을 해외 시장에서 달성했고, 북미와 유럽에서 전체의 절반을 넘어서는 787억원을 기록했다.

컴투스는 게임을 중심으로 하는 글로벌 종합 콘텐츠 IP 기업이라는 성장 목표를 향해 적극적 행보를 이어간다는 계획이다. 오는 11월 SWC2021 월드 파이널과 '서머너즈 워: 백년전쟁'의 첫 공식 대회인 글로벌 월드 챔피언십을 개최하며 서머너즈 워 IP(지식재산)의 강력한 e스포츠 브랜드를 구축한다는 계획이다.

또 플랫폼 다각화 및 사업 제휴 등을 통한 신규 수익 창출에도 적극 나서기로 했다. 글로벌 파트너를 통해 클라우드 게임 서비스 진출을 준비 중이며, '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 PC와 모바일에서 이용 가능한 클라우드 게임 플랫폼에 서비스해 신규 이용자 확대를 추진하고 있다.

오랜 파트너십을 이어오고 있는 데브시스터즈와도 업무 협약을 토대로 유럽 시장에서 쿠키런: 킹덤의 브랜드 경쟁력을 높이며, 다양한 형태의 ‘윈윈(Win-Win)’ 사업 모델을 구축해 나가기로 했다.

컴투스는 아울러 전략적 투자 및 M&A를 통해 글로벌 종합 콘텐츠 기업으로의 성장 동력을 강화해 나가기로 했다. 웹소설, 웹툰 등 텍스트 기반 원천 IP부터 영상, 메타버스, 금융과 게임에 이르는 콘텐츠 밸류체인 구축, 글로벌 시장 공략을 가속화한다는 계획이다.

