비디아이 "엘리슨, FDA 임상3상 췌장암 치료제…경쟁제품 없어 시장성 클 것"

[아시아경제 유현석 기자] 비디아이는 지분투자를 단행한 미국의 신약 개발 기업 ‘엘리슨 파마슈티컬스(이하 엘리슨)’가 췌장암 2차 치료제 개발에 성공할 경우 경쟁제품이 없어 시장 가치가 클 것으로 예상된다고 12일 밝혔다. 최근 비디아이는 엘리슨으로부터 이 같은 내용이 포함된 ‘진행상황 보고서’를 받았다.

미국 암센터에 따르면 2018년 췌장암으로 진단받은 미국인 약 5만5000명 중 4만4000명이 사망했으며, 5년 생존율은 5%에 불과하다. ‘미국 임상종양학회(ASCO)’에 따르면 현재까지 미국에서 단일 요법으로 승인받은 췌장암 2차 치료제는 없는 상태다.

현재 췌장암 치료제는 ‘젬시타민’ 단독 또는 ‘젬시타민’과 ‘아브락산’이 함께 사용되고 있다. 대부분 1차 치료제를 조합해 2차 치료를 진행하며, 환자 수는 연간 2만7000명 이상에 달한다. 그 중 2차 치료 및 비인슐린 환자는 2만3375명이다. 이에 따라 엘리슨이 췌장암 2차 단일 치료제로 개발 중인 ‘글루포스파미드(glufosfamide)’의 가치가 크고 향후 시장성이 높다는 것이다.

글루포스파미드는 현재 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받아 임상 3상을 진행 중이다. 글루포스파미드는 다양한 암 환자에 처방되는 화학요법인 ‘이포스파마이드 머스터드(ifosfamide mustard)’에 포도당을 화학적으로 결합시켜 만든 것으로, 정상 세포에 대한 독성을 최소화시켜 선도적 후보 치료제로써 기대감이 높다.

엘리슨 관계자는 “췌장암 치료과정당 글루포스파미드 가격을 4만 달러로 추정하고 미국내 시장 점유율 50%를 달성할 경우 미국에서만 연매출 4억6700만 달러(약 5350억원)도 가능할 것으로 기대하고 있다”며 “미국의 암 전문의는 약 7500명이며, 대부분 대도시 및 희귀 질환을 치료하는 지역에 집중돼 있어 최소한의 영업인력으로 암 전문의 대상 마케팅을 펼칠 수 있을 것”이라고 말했다.

그는 이어 “임상 2상까지 글루포스파미드의 안전성과 치료효과가 확인됐고 현재 10개 병원 이상에서 3상 임상시험을 진행하고 있다”며 “올해 9월 이후에는 유럽 등 글로벌 시장으로 임상시험을 확대할 계획이며, 2023년 글루포스파미드의 상용화가 목표”라고 덧붙였다.

한편 비디아이는 지난해 11월 미국의 신약 개발 기업 ‘엘리슨 파마슈티컬스’에 투자해 바이오 사업을 추진하고 있다. 엘리슨은 현재 췌장암 2차 치료제 글루포스파미드를 포함해 폐암 및 소아 골육종 치료제 ‘ILC’, 뇌암 치료제 ‘DBD’의 임상시험을 진행 중이다.

