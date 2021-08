바이든 "쿠오모 많은 일 해냈는데" 발언 논란

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 대통령이 성폭력 의혹에 휩싸인 앤드루 쿠오모 뉴욕주지사의 사퇴에 대한 입장을 밝히면서 쿠오모가 정책적으로는 많은 일을 해냈다는 발언을 해 논란이 됐다.

바이든 대통령은 10일(현지시간) 기자들이 쿠오모 주지사의 사퇴 발표에 대한 입장을 묻자 "그의 결정을 존중한다"고 답했다.

하지만 쿠오모 주지사의 지난 10년 임기 동안의 역할에 대한 질문에는 "투표권에서부터 인프라에 이르기까지 모든 면에서 상당한 일을 해냈다고 보기 때문에 매우 슬프다"라고 했다.

그는 쿠오모를 일정 부분 평가하는 듯한 이 발언과 관련해 "그의 성폭력 의혹이 아닌 업무와 관련한 리더십을 말한 것"이라고 부연했다.

정치전문매체 더힐은 "쿠오모의 개인 행동과 정책 조치를 구분해 언급한 것"이라고 전했다.

하지만 논란이 이어지자 젠 사키 백악관 대변인은 트위터에서 "바이든 대통령의 언급은 쿠오모 주지사의 인프라 업무와 관련한 특정 질문에 답한 것"이라고 해명했다.

그러면서 "바이든 대통령은 이번 일을 폭로한 여성들에 대해 거듭 지지의 뜻을 밝혔고 개인 행동이라도 다른 일로부터 떼어낼 수 없다는 점을 분명히 했다"고 덧붙였다.

사키 대변인은 이와 별도로 기자들과 만나 "뉴욕주 검찰의 조사 결과 발표 이후 바이든 대통령이 쿠오모 주지사와 연락한 적이 없다"면서 "이날 사퇴 발표도 사전에 전해 듣지 못했다"고 밝혔다.

