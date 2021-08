철도공단, 춘천~속초 철도건설사업 실시설계 발주

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 국가철도공단은 춘천~속초 철도건설사업 기타 공사 구간 6개 공구(2·3·4·5·6·8)의 노반 실시설계를 발주한다고 11일 밝혔다.

기타 공사 6개 공구의 총연장은 72.2㎞며 발주금액은 241억원이다. 실시설계는 1년간 진행되며 해당 공구의 착공은 내년 연말 이전을 목표로 한다.

철도공단은 실시설계 단계부터 3차원 디지털 모형 방식의 건설정보모델링(BIM) 기술을 전면 도입해 시공, 유지관리 전 단계의 사업정보를 빅데이터로 구축할 계획이다.

또 수집된 자료를 사물인터넷과 연계해 디지털 트윈 환경을 구현하는 등 디지털 데이터 통합 활용으로 시설물의 안전과 시공 효율성을 높인다. 디지털 트윈은 가상공간에 실물과 똑같은 물체를 만들어 다양한 모의시험으로 안전성 등을 검증하는 기술을 말한다.

철도공단은 춘천~속초 철도건설사업이 완료되면 주말 일평균 이용객이 춘천역 7853명, 속초역 9790명에 이를 것으로 예상한다.

특히 용산에서 속초까지 1시간 43분 만에 주파할 수 있게 돼 방문객 증가에 따른 강원지역의 경제 활성화와 관광산업 발전을 기대할 수 있을 것으로 내다본다.

철도공단 김한영 이사장은 “춘천~속초 철도건설사업에 스마트 건설기술을 적극 활용해 공사 중 안전성을 획기적으로 높이겠다”며 “이를 통해 철도공단은 고품질 설계 성과물을 확보하는데 최선을 다하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr