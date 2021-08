속보[아시아경제 임주형 기자] 11일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 지난 9∼10일 백신 접종 후 이상반응이 의심된다며 보건당국에 신고한 신규 사례는 총 4425건이다.

백신 종류별로는 화이자 3344건, 모더나 802건, 아스트라제네카(AZ) 267건, 얀센 12건이다.

신규 사망 신고는 6명이다.

이 가운데 5명은 화이자, 1명은 아스트라제네카 백신을 각각 맞은 것으로 조사됐으며 아직 접종과 사망 간의 인과관계는 확인되지 않았다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr