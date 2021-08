CJ대한통운, 투썸플레이스와 '친환경 순환물류 시스템' 구축

[아시아경제 이동우 기자] CJ대한통운은 투썸플레이스와 함께 11일부터 ‘1회용 플라스틱컵 수거 캠페인’을 진행한다고 밝혔다.

투썸플레이스가 매장에서 사용한 1회용 플라스틱컵을 수거해 세척해 두면 CJ대한통운이 이를 회수하는 형태로 오는 11월말까지 투썸플레이스 수도권 직영매장 50개에서 진행된다. 양사 간 협력을 통해 회수된 플라스틱컵은 소셜 벤처에 전달해 친환경 아이템으로 업사이클링 후 판매할 계획이며 수익금은 전액 사회 공헌 활동에 사용된다.

1회용 플라스틱컵 수거 캠페인은 CJ대한통운과 투썸플레이스가 락앤락과 함께 지난 7월 구성한 ‘탄소ZERO 협의체’의 첫 번째 사업이다. 이번 캠페인을 위해 CJ대한통운과 투썸플레이스는 기존의 물류 체계를 기반으로 ‘친환경 순환 물류 시스템’을 구축했다.

투썸플레이스 매장에 식재료와 매장 용품을 배송하는 CJ대한통운 배송 차량이 물류센터 복귀 시 플라스틱컵을 회수하는 시스템이다. CJ대한통운은 플라스틱컵을 회수 후 물류센터 한곳에 모아 보관한 후 소셜 벤처에 전달해 실생활에 유용한 친환경 아이템으로 재탄생 시킬 계획이다.

특히 ‘친환경 순환 물류 시스템’은 매장에 필요한 물품을 배송하는 ‘공급형 물류’에서 매장에 배송을 한 차량이 매장 물품을 다시 수거하는 ‘쌍방향 순환 물류’로 업그레이드한 것으로, 회수에 별도 차량이 투입되지 않아 탄소 배출 저감 효과도 기대할 수 있다. 또한, 개별 매장에서 발생한 폐플라스틱을 물류센터 한곳에 모아 업사이클링 업체에 전달하기 때문에 이동과 보관의 효율성을 높이는 방식이다.

CJ대한통운 관계자는 “회사가 보유한 물류 역량을 기반으로 고객사 비즈니스의 특징과 장점을 살려 탄소 배출을 저감할 수 있는 사업을 추진하는 것이 탄소ZERO 협의체의 방향성”이라며 “순환 물류 시스템 확산을 통해 더 많은 기업들과 손잡고 탄소 배출을 저감하는 ESG경영을 강화해 나갈 방침”이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr