“제2의 초마짬뽕 만든다”…이마트, 피코크 히어로 육성 프로젝트

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트는 자체 브랜드 피코크의 히트상품을 키우는 히어로 육성 전략 프로젝트를 시작한다고 11일 밝혔다.

이마트는 주기적으로 피코크 히어로 아이템을 선정하고, 해당 상품에 대한 대대적인 프로모션을 진행한다. 피코크 히어로 아이템은 맛, 화제성, 고객 평가 등의 요소를 종합적으로 고려해 피코크 바이어들의 객관적인 심사를 거쳐 선정된다.

첫 상품으로 '피코크 원주진미양념치킨'과 '피코크 BT21 매운치즈떡볶이'를 선정해 오는 12일부터 3주간 행사 카드로 결제하면 40% 할인가에 판매한다. 피코크 매장 내 주요 행사장에 해당 상품을 대량으로 진열하고 점포 내 각종 고지물을 통해 홍보에 나선다.

이마트는 피코크 매출 상위 5개 제품이 전체 피코크 매출에서 차지하는 비중이 2019년 3.5%에서 지난해에는 6.2%, 올해 1∼7월에는 6.9%로 증가하는 등 히트상품의 중요성이 커지고 있다고 설명했다.

한편, 이마트는 올해 1월부터 점포 내 피코크 매장도 재단장하고 있다. 올해 상반기 37개 점포의 피코크 매장을 재단장한 데 이어 연내 총 100여 개 점포 매장을 새로 꾸밀 계획이다.

이마트 관계자는 “향후 시즌별 트렌드와 라이프스타일 변화 등을 종합적으로 고려한 피코크 히어로 아이템을 선정해 히트상품을 전략적으로 육성하고 트렌드를 선도할 예정”이라며 “피코크 매장 재구성에도 박차를 가해 피코크의 외형 성장을 지속적으로 추구해 나갈 것”이라고 말했다.

