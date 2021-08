[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주상공회의소(회장 정창선)는 10일 이재용 삼성전자 부회장 가석방 결정과 관련해 "환영하다"고 밝혔다.

광주상의는 이날 입장문을 내고 "이번 결정은 광주 지역 삼성전자 협력사를 비롯한 경제인들의 요청이 반영된 결과"라고 했다.

이어 "그동안 지연된 국?내외 신규 투자 계획이 조기 실행돼 삼성전자 광주공장과 지역 300여 개의 협력사 경영안정에 긍정적 영향을 미치고 지역경제 활성화에도 기여하기를 바란다"고 밝혔다.

