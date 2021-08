“자립준비 청년의 홀로서기, ‘희망디딤돌 전북센터’가 함께 합니다!”

전북도·삼성전자·사회복지공동모금회·굿네이버스 참여, 10일 개소

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도와 삼성전자, 사회복지공동모금회, 굿네이버스 등 4개 기관이 마련한 ‘희망디딤돌 전북센터’가 10일 문을 열었다.

생활실 22실, 체험실 4실, 사무공간 등으로 구성된 희망디딤돌 전북센터는 보호종료 아동·청소년(자립준비 청년)의 자립을 지원하는 역할을 수행하게 된다.

특히 보호종료 아동·청소년에게 대상자의 특성을 고려한 1대1 맞춤 관리를 제공하는 ‘자립생활’을 지원하고, 보호가 종료되지 않은 중·고등학생들이 본인의 적성을 찾고 진로교육 등 자립에 필요한 역량을 강화하는 ‘자립준비’, 그리고 자립을 미리 경험해보는 ‘자립체험’ 등의 사업을 통해 연간 약 340명의 보호 아동·청소년을 지원할 계획이다.

이번 센터 개소는 최근 정부가 자립준비 청년을 위한 보호기간 연장, 자립지원 전달체계 구축, 소득·주거 안전망 강화, 자립교육 확대, 심리정서 지원 확대, 제도적 기반 내실화 등 6대 주요 추진과제로 발표한 ‘자립준비 청년 지원강화’ 방안을 내놓은 시점과 발맞춰 더욱 의미가 크다는 게 전북도의 설명이다.

송하진 도지사는 “희망디딤돌 전북센터를 통해 자립 준비 청년이 자신의 삶을 책임지는 청년으로 커나가길 기대하면서 좀 더 좋은 세상을 만드는 어른으로 성장할 때까지 전북도는 걸음을 맞춰 걷겠다”고 말했다.

한편 ‘희망디딤돌’ 자립 통합지원사업은 보호종료 아동·청소년에게 주거 공간과 함께 맞춤형 상담과 교육 등 통합사례관리를 제공해 자립을 충분히 준비할 수 있도록 지원하는 사업이다.

전북도는 지난해 삼성전자의 50억 원 지정기부금 공모사업에 선정됨에 따라, 2021년부터 2023년까지 3년간 사회복지법인 굿네이버스를 사업수행기관으로 정하고 올해 1월부터 장소 선정 등 사업을 추진해왔다.

