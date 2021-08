[포토] 최재형, 선거법 위반 논란 속 1인 시위

[아시아경제 윤동주 기자] 국민의힘 대선 예비후보인 최재형 전 감사원장이 10일 서울 여의도 국회 앞에서 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률(언론중재법) 개정안 반대 릴레이 시위 현장을 방문하고 있다.

최 전 원장은 이 자리에서 "언론사에 대한 징벌적 손해배상제를 담은 더불어민주당의 언론중재법 개정안은 언론족쇄법일 뿐"이라고 말했다.

한편 최재형 전 원장은 지난 6일 대구 서문시장을 방문해 마이크를 잡고 지지 호소 연설을 한 것과 관련해 선거법 위반 여부를 조사 받고 있다.

