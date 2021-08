장관급 '한미 에너지 대화' 연내 추진

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국과 미국 에너지 장관이 연내 만나 청정에너지 분야를 중심으로 에너지 협력 방안 등을 논의할 예정이다. 지난 5월 열린 한미 정상회담 후속 조치의 일환이다.

산업통상자원부 관계자는 10일 통상현안 정례 백브리핑에서 "장관급으로 격상된 한미 에너지 대화를 연내 개최하기 위해 미국 측과 실무협의를 진행하고 있다"고 밝혔다.

한미 에너지대화는 2009년부터 산업부와 미국 에너지부 간 국장급으로 운용되던 협력 채널이었지만 지난 5월 열린 한미 정상회담에서 기후변화 대응 등 공동의 정책 목적 달성을 위해 장관급으로 격상하기로 합의했다.

양국은 이외에 정상회담 후속 조치로 핵심 산업 공급망 강화를 위해 실무, 고위급 등 다양한 논의 채널을 통해 협의를 진행 중이다. 반도체, 배터리, 핵심광물, 의약품 등 한미간 4개 품목별 담당부처 간 협의 채널을 구축하고, 상호 호혜적인 안정적 공급망 구축을 위한 구체적 논의를 추진 중이라고 산업부는 설명했다.

유럽연합(EU)의 탄소국경조정제도(CBAM) 도입과 관련해 산업부는 민관 합동 및 관계부처 공동으로 우리 기업에 미치는 영향을 모니터링하고 대응 방안을 마련할 계획이다.

산업부 관계자는 "EU 회원국 간 입장차이가 있고, EU 제조업계 반대 목소리도 존재하는 것을 고려해 EU 의회와 이사회 동향을 파악해야 한다"고 말했다.

