전남도, 백신 접종률 전국 첫 50% 돌파

담양·곡성 등 10개 시군 60% 넘겨

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도의 백신 접종률이 전국 처음으로 50%를 돌파했다.

전남도는 10일 코로나19 백신접종 시작 166일 만에 1차 접종 누적인원 93만 명을 달성, 접종률 50%를 넘겼다고 밝혔다.

도내 22개 시군 중 10개 시군은 접종률 60%를 넘겨 전국에서 가장 빠른 접종률을 보이고 있다. 10개 시군은 담양군, 곡성군, 구례군, 고흥군, 보성군, 화순군, 장흥군, 강진군, 해남군, 함평군이다.

22개 시군 접종센터 일제 개소, 어르신 접종 셔틀버스 운영, 보건소 및 읍면동 주민센터의 접종 독려 등 선제적 예방 접종 등이 주효했다고 분석된다.

전남에선 1~2분기 접종을 통해 60세 이상 어르신과 보건의료시설 관계자 등 도민 75만 명이 1차 접종을 완료했다. 3분기까지 도민 150만 명 접종, 접종률 81%를 목표로 예방 접종을 진행하고 있다.

주요경제활동인구인 18~49세 대상 백신 접종 사전예약 10부제도 오는 19일까지 실시한다. 백신접종예약시스템 또는 시군 콜센터를 통해 가능하다.

강영구 전남도 보건복지국장은 “전남이 전국에서 가장 빠른 접종 속도를 보이는 것은 도민들의 적극적인 참여 덕분이다”며 “코로나19 예방을 위해 거리두기·방역수칙 준수, 백신 접종 참여 등 적극적인 방역 실천으로 전남이 가장 먼저 소중한 일상으로 복귀하도록 지속적인 협조 바란다”고 말했다.

