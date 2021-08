hy ‘얼려먹는 야쿠르트’, 월 판매량 1000만개 돌파

[아시아경제 이승진 기자] hy의 ‘얼려먹는 야쿠르트’가 월 판매량 1000만개를 돌파했다.

유통전문기업 hy는 ‘얼려먹는 야쿠르트’ 브랜드 한달 판매량이 7월 기준 약 1100만개를 기록했다고 10일 밝혔다. 일평균 환산 시 약 38만개로 1초당 4개 이상 팔린 셈이다. 2016년 출시 이후 최대 수치다. 지난해 같은 기간 비교 시 46% 가량 증가했다.

hy는 올여름 무더위 여파와 함께 2월 완료한 건강기능식품 인증을 인기 요인으로 꼽는다. '얼려먹는 야쿠르트'는 마시고 얼려 먹을 수 있는 음료다. 기존 야쿠르트 제품에 비해 입구를 넓혀 얼리더라도 편하게 떠먹을 수 있다. 살아있는 프로바이오틱스가 함유된 기능성 제품이다. 아이들 영양 간식으로 주부들에게 선호도가 높다. 최근 제품명을 보다 직관적인 ‘거꾸로 먹는 야쿠르트’로 바꿨다.

트렌드를 반영한 한정판 제품도 브랜드 인지도 제고에 기여했다. hy는 6월 한정판 발효유 ‘얼려먹는 야쿠르트 샤인머스캣’을 새롭게 선보였다. 여름철 인기과일 샤인머스캣을 접목한 제품이다. 향긋한 과일향에 상큼한 야쿠르트맛이 잘 어울려 출시 초부터 큰 인기를 끌었다.

실제, 일판매량이 50만개까지 치솟으며 품귀 현상이 발생했다. 온라인 커뮤니티와 맘카페에서는 ‘득템샷’이라 표현한 구매 인증샷이 연이어 올라왔다. hy는 당초 해당제품을 8월 말까지 한정 판매할 계획이었으나, 제품화를 원하는 고객 요구에 맞춰 정식 출시를 결정했다.

김현성 hy 마케팅 담당은 “‘얼려먹는 야쿠르트’는 고객 분들의 추억과 경험 덕분에 탄생할 수 있었던 제품이다”며 “앞으로도 고객 의견에 귀 기울여 맛과 건강, 스토리를 모두 잡는 제품을 만들기 위해 노력 하겠다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr