[아시아경제 온라인이슈팀] 배우 김소연이 화보 사진을 공개했다.

그는 8일 인스타그램에 여러 장의 사진을 올렸다. 사진 속에는 모델로 활동 중인 브랜드 화보를 찍은 김소연의 모습이 담겼다.

김소연은 SBS 드라마 '펜트하우스' 시리즈에서 천서진 역으로 활약 중이다.

