'尹은 꿩'이라던 추미애 "꿩 거의 다 잡았다, 지지율 하락은 시간문제"

추미애 전 법무부 장관이 윤석열 전 검찰총장을 향해 "꿩 거의 다 잡았다"고 언급했다.

추 전 장관은 지난 5일 YTN라디오 '황보선의 출발 새아침'에 출연했다. 당시 추 전 장관은 지난달 말 국민의힘에 입당한 윤 전 총장의 지지율과 관련된 질문을 받고 "지금 조금 지지율이 올라가기도 한 것 같은데 일시적인 현상이다"라고 평했다.

이어 추 전 장관은 "(윤 전 총장의 발언이) 여러 실수로 이어지고 문제들이 드러나고 있다"며 "다른 여타의 후보처럼 공정한 검증을 하다 보면 (지지율이 흔들리는 것은) 결국 시간문제일 것이다"라고 설명했다. 또 윤 전 총장이 검증대를 통과하지 못할 것이라고 예상하냐는 진행자의 질문에 "당연히 그렇다. 함량 미달의 급조된 후보, 준비 안 된 후보를 언론이 키워준 것이다"라고 지적했다.

또 추 전 장관은 "(윤 전 총장에 대해) 제가 수사를 지휘하고 징계를 청구했던 것도 있다. 여러 비위들이 수사에서도 드러날 수 있다"며 "그 전이라도 언론이 취재를 이어가다 보면 문제가 부각될 것이다. 이런 후보에게 나라를 맡길 수 없다는 여론이 형성될 수 있다"고 덧붙였다.

이어 추 전 장관은 '건강한 페미니즘', '부정식품' 등 논란을 일으킨 윤 전 총장의 발언을 두고 "페미니즘이 저출산의 원인이라는 말도, 없는 사람은 불량식품을 먹을 자유라도 줘야 한다는 말도 모두 약자를 보호 대상으로도 여기지 않는 발언이다. 기가 차다"라고 비판의 목소리를 높였다.

