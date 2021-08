모더나 백신 130만3000회분 내일 도착…"노바백스 공급 지연돼도 연내 접종 영향 없어"

[아시아경제 서소정 기자] 정부가 미국 제약사 모더나와 계약한 코로나19 백신 130만3000회분이 내일 국내 도착할 예정이다.

코로나19 예방접종대응추진단은 6일 모더나 백신 130만3000회분이 7일 항공편으로 인천국제공항에 도착한다고 밝혔다.

이 백신은 직계약 물량 4000만회분 가운데 일부며, 지금까지 총 115만2000회분의 모더나 백신이 도입 완료됐다.

7일 130만3000회분이 도착하면 총 245만5000회분의 도입이 완료될 예정이다. 현재 국내에 공급된 전체 백신 물량은 총 3379만회분이다.

권준욱 중앙방역대책본부 제2부본부장은 "8월 1일부터 7일까지 738만8000회분이 도입되며, 전체적으로 8월 중 약 2860만 회분의 아스트라제네카, 화이자, 모더나 백신이 도입될 예정"이라고 설명했다.

정부가 확보한 백신은 5개 종류, 약 1억9300만회(1억명)분이다. 제약사별 물량은 화이자 6600만회(3300만명)분, 모더나·노바백스 각 4000만회(2000만명)분, 아스트라제네카 2000만회(1000만명)분, 얀센 700만회분 등이다. 이와 별개로 미국 정부로부터 얀센 백신 101만2800회분을 제공 받았다.

아울러 미국 제약사인 노바백스가 코로나19 백신에 대한 긴급사용신청을 4분기로 다시 연기한 가운데 정부는 노바백스 백신 공급이 지연되더라도 3·4분기 국내 접종에 영향은 없을 것으로 자신했다.

홍정익 코로나19 예방접종대응추진단 예방접종관리팀장은 "국내 도입 예정된 백신은 총 5가지 종류로 총 1억9300만회분"이라며 "현재 진행되고 있는 3분기 접종에서 1차 접종 이후 2차 접종까지 백신 공급량으로 충분히 가능한지에 대해서는 공급 시기에 대한 문제가 있을 뿐이지, 공급량에 대해서는 문제가 없는 것으로 이해해 주시면 될 것 같다"고 말했다.

홍 팀장은 "노바백스가 들어오기로 된 것이 4000만회분(2000만명)분에 해당하는데 지금 인구수로 따지면 1억만명분의 백신을 갖고 있다"며 "노바백스 백신 2000만명분이 당장 들어오지 않는다고 해도 4분기 접종에는 차질이 없다"고 강조했다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr