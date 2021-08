[아시아경제 임춘한 기자] 롯데온은 오는 8일까지 ‘해외 직구 육아용품 특별전’을 진행한다고 6일 밝혔다. 수입 분유와 수유 용품, 기저귀 등을 최대 30% 할인 판매한다.

이번 행사에서는 대표 상품으로 ‘압타밀 HMO 어드밴스 프로누트라’와 ‘힙 바이오 콤비오틱 프레’ 등을 판매한다.

최근 롯데온에서는 해외 직구 상품 매출이 크게 늘어났다. 지난 7월 해외 직구 상품군 매출은 전년동기대비 65.3% 증가했고, 출산·유아동 용품 매출은 127.4% 늘었다.

롯데온 관계자는 “최근 해외 직구 시장이 커짐에 따라 해외 직구 카테고리를 신설하고 관련 판매자 확보에 힘쓰고 있다”며 “이번 행사에서 경쟁력 있는 상품을 합리적인 가격대로 준비했으며 앞으로도 다양한 카테고리로 행사를 확대해 나갈 예정이다”라고 말했다.

