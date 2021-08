코오롱글로벌, 2분기 매출액 1.2조원·영업익 745억원… 역대 최대 실적

[아시아경제 류태민 기자] 코오롱글로벌은 5일 잠정실적 공시를 통해 2분기 연결기준 매출액과 영업이익이 전년 동기 대비 각각 33%, 53% 늘었다고 밝혔다.

이날 코오롱글로벌은 매출액은 1조2415억원, 영업이익은 745억원을 기록했다고 밝혔다. 당기순이익은 483억원으로 84.6% 증가했다.

이번 실적 호조는 건설·자동차·상사부문 등 주요 3개 사업부문에서 동반 성장한 영향으로 보인다. 건설부문에서는 주택 및 건축사업의 외형이 늘어나며 매출액이 전년 동기보다 12% 증가했고, 대형 프로젝트의 공정 호조 및 착공 프로젝트 증가로 영업이익도 27% 증가했다.

수주 내용도 눈에 띈다. 상반기 신규수주 2조819억원을 기록했다. 대전 봉명동 오피스텔 신축공사(2914억원)를 비롯해 ▲구미 인의동 공동주택 신축공사(2075억원) ▲영덕 해맞이 풍력발전사업(850억원) ▲대구 상화로 입체화 사업(1073억원) 등 상반기에만 굵직한 수주를 잇따라 따냈다.

자동차 부문도 수입차 판매 호조 및 수익성 개선 실적이 성장했다, 매출액은 전년 동기 대비 36.8% 증가한 4578억원을 기록했다. 영업이익은 105% 성장한 207억원으로 집계됐다. BMW X시리즈 선호도 증가로 신차 판매량이 늘어났고, A/S 실적도 확대되면서 실적이 개선됐다.

