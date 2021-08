[속보]'7·3 불법집회' 민주노총 양경수 위원장, 경찰 출석

속보[아시아경제 정동훈 기자] 지난달 3일 서울 도심에서 대규모 집회를 주도한 혐의를 받는 양경수 전국민주노동조합총연맹 위원장이 4일 경찰에 출석했다.

그는 지난달 3일 서울 종로구 일대에서 8000여명(주최측추산) 규모의 민주노총 전국노동자대회를 열어 집회 및 시위에 관한 법률(집시법) 위반·감염병예방법 위반 등 혐의로 입건됐다.

