경남도 방문 이준석 대표 “내년 지방선거에 경남지사 후보 현역의원 공천할 수도”

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자, 영남취재본부 이상현 기자] 공석인 경남도지사 후보와 관련 국민의힘 이준석 대표는 내년 지방선거에서 현역의원도 공천할 수 있다는 뜻을 밝혔다.

이 대표는 3일 경남도의회에서 가진 경남 언론인과의 간담회에서 현역의원 공천 가능성을 언급하며 “당헌·당규상 현역의원 공천 배제 규정은 존재하지 않는다”고 말했다.

이 대표는 “내년 대통령선거 이후 지방선거 환경이 크게 변할 것으로 예상된다”며 “현역의원이라도 공정한 경쟁 과정에서 최적 후보로 선택받는다면 큰 페널티를 둘 계획은 현재로서는 없다”고 강조했다.

이 대표는 공공기관의 혁신도시 이전 등 지방분권 정책에 대해서는 “절반의 성공이라고 생각한다”고 말했다.

“공공기관이나 산업의 이전 이후에 추가로 지역에 시너지 효과가 나지 않았다고 개인적으로 생각한다”며 이같이 지적했다.

또 “비교우위 측면에서 경남 같은 경우는 아직 동서축도 그렇고, 남북축도 그렇고, 광역교통 인프라가 확보되지 않아 지역별로 어려움을 겪는 경우가 있는 걸로 파악하고 있다”면서 “그런 것에 대해 우리 당에서 예산 확보와 더불어 여러 가지 아이디어를 대선 공약에 넣을 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이 대표는 부·울·경(동남권) 메가시티와 가덕도 신공항과 관련해서는 “메가시티 경우, 부·울·경 지역에 있어 수도권과 같은 큰 권역을 형성하는 것이 시너지 효과를 내는 것에는 아주 중요한 정책이 될 수 있으나, 반대로 수도권에서 그런 베드타운 성격으로 외곽지역이 겪고 있는 공동화 현상도 우려된다”고 했다.

그는 경남도에 “경제권 통합으로 얻을 수 있는 이득에 비해 부작용으로 나타날 수 있는 공동화 현상에 대한 대책도 경남도가 잘 마련했으면 좋겠다는 우려를 전달했다”면서 “메가시티권이 형성된다고 했을 때 서부경남 같은 경우는 부·울·경 메가시티권으로 같이 엮기에는 지역적으로 거리가 있는 측면이 있어 적절한 교통대책 등과 함께 진주권이나 서부경남권에 맞는 특화산업발굴 등을 통해 잘 조화가 이뤄질 수 있도록 하는 것이 좋다”고 강조했다.

가덕도 신공항에 대한 견해도 밝혔다.

이 대표는 “부산에서 밝혔던 것처럼 SOC 사업은 단순히 비용편익비율을 맞추고 비용을 최소화하는 것에 집착해서는 안 된다. 제대로 시너지효과와 성과를 낼 수 있는 형태로 진행돼야 한다. 그래서 제가 신공항 예정지를 방문했을 때 지금은 활주로 1개를 기반으로 설계를 하고 있지만 나중에는 두 개의 활주로 배치를 염두에 두고 입지나 설계를 진행해 달라는 이야기를 했다”고 말했다.

이 대표는 지방균형발전 문제와 관련해 “결국 지방문제는 지방이 어느 정도의 자율권과 자치권을 행사하는가에 있다”며 “그러기 위해서는 충분한 예산이 보장돼야 한다”고 말했다.

또 “현재 우리 세수 구조상 국세의 상당 부분을 지방에 나눠주는 과정에서 국가의 입김이 커질 수밖에 없는 구조이긴 하다. 이 부분에 대해서는 당연히 개선이 이뤄져야 한다”고 주장했다.

이어 “경남도민은 지난 지방선거 결과로, 당선 직후부터 약 3년간의 도정 공백을 겪었다”면서 “다음 선거에서는 지방 공약이나 그런 것을 세심하게 살펴주시고, 후보 개개인들의 도덕성을 검증해 주실 것이라는 기대가 있다”고 말했다.

이준석 대표는 도지사 공백과 코로나19 확산 등으로 어려워진 경남의 민생과 경제를 챙기기 위해 이날 창원을 찾았다.

이 대표는 오전 10시 국립 3·15 민주묘지를 참배하고, 창원컨벤션센터 6층 회의실로 이동해 ‘경남도정 지원 긴급간담회’를 가졌다.

이 대표를 수행해 서범수 대표 비서실장, 김철근 당대표 정무실장, 양준우 대변인 등 중앙당 지도부와 도당위원장인 이달곤(창원진해구) 의원과 강기윤(경남 창원성산구), 최형두(창원마산합포구) 의원, 황보길 경남도의회 국민의힘 원내대표 등이 참석했다.

이준석 대표는 이날 오후 창원시 마산합포구 마산어시장을 찾아 상인회 주요 관계자와의 간담회를 하고, 코로나19 확산 등으로 고통을 받는 시장 상인들의 고충을 직접 들었다.

이어 창원시 진해구 안골동 한진해운 홍보관을 방문해 경남 역사상 최대 규모인 12조원대 국책사업인 ‘진해신항’ 추진 현황을 챙길 예정이다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr