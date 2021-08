무안군 ‘건강한 마음 따뜻한 동행’ 사업 설명회 개최

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 최근 보건소 정신건강복지센터에서 지역사회복지관 등 6곳의 복지시설 관계자가 참석한 가운데 ‘건강한 마음 따뜻한 동행’ 사업 설명회를 했다고 2일 밝혔다.

이번 설명회는 지역복지자원과 연계한 정신 건강지원사업을 추진하고 보건소 정신건강복지센터와 지역 내 복지기관 간 협력체계를 구축하기 위해 개최됐다.

앞으로 군은 지역사회복지관을 이용하는 정신장애인과 지역 주민을 대상으로 정신 건강프로그램과 이동상담실을 운영하고 시설 종사자 역량 강화 교육을 실시해 정신장애인의 원활한 일상생활에 도움을 줄 계획이다.

김산 군수는 “지역 내 복지기관과의 협력을 강화하고 장애인을 비롯한 군민의 삶의 질을 향상하기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

