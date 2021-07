'이보다 더 잘 쏠 수 없다' 안산, 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕(종합)

슛오프 접전 끝에 옐레나 오시포바 제쳐

양궁 대표팀 금메달 5개 中 4개 휩쓸어

안산(20·광주여대)이 세계 양궁 역사를 새로 썼다. 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕에 올랐다.

안산은 30일 일본 도쿄의 유메노시마공원 양궁장에서 열린 2020 도쿄올림픽 양궁 여자 개인 결승에서 러시아의 옐레나 오시포바를 슛오프 접전 끝에 6-5(28-28 30-29 27-28 27-29 29-27 <10-8>)로 이겼다.

안산은 앞서 여자 단체와 이번 대회에 처음 도입된 혼성 단체에서 모두 금메달을 목에 걸었다. 개인 금메달까지 거머쥐며 사상 첫 올림픽 양궁 3관왕의 주인공이 됐다. 한국 선수 최초로 하계 올림픽 3관왕의 영예도 안았다.

안산이 이룬 쾌거로 양궁 대표팀은 이번 대회에 걸린 금메달 다섯 개 가운데 네 개를 휩쓸었다. 2016 리우데자네이루올림픽에 이은 두 대회 연속 전 종목 석권까지 금메달 한 개만을 남겼다. 남자 개인전이다. 김우진(청주시청)이 31일 같은 장소에서 말레이시아의 모하메드 카이룰 아누아르와 8강 진출을 두고 겨룬다.

안산은 준결승에 이어 결승에서도 슛오프까지 가는 접전을 치렀다. 출발은 조금 불안했다. 1세트에서 첫 화살이 8점 꽂혔다. 안산은 흔들리지 않았다. 이내 화살 두 개를 모두 10점 과녁에 맞춰 28-28 동점을 만들었다. 안산은 2세트에서 좋은 흐름을 이어갔다. 세 발을 모두 10점 과녁에 꽂아 29점을 기록한 오시포바를 1점 차로 따돌렸다. 오시포바는 그대로 물러서지 않았다. 3세트에서 9점 두 발, 10점 한 발을 쏘며 28득점했다. 안산은 첫 화살이 8점에 꽂혀 27점을 얻는 데 그쳤다.

세트 점수 3-3의 팽팽한 흐름에서 주도권은 오시포바에게 넘어가는 듯했다. 4세트에서 10점 두 발을 쏘며 29득점했다. 안산은 9점만 세 번 기록해 세트 점수 2점을 내줬다. 비겨도 패하는 5세트에서 안산은 침착하게 호흡을 가다듬고 활시위를 당겼다. 첫 화살을 9점에 맞췄고, 이어진 화살 두 개를 모두 10점 과녁에 꽂았다. 오시포바는 9점만 세 번 기록해 금메달을 딸 절호의 기회를 놓쳤다. 안산은 그 틈을 놓치지 않았다. 이어진 슛오프에서 침착하게 10점에 꽂아 넣었다. 심리적으로 흔들린 오시포바는 8점을 쏴 은메달을 획득했다.

