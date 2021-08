중기부-중진공, 물류전용 수출바우처사업 참여기업 모집

13일까지 모집…수출 중소기업 780개사 내외

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 권칠승, 이하 중기부)와 중소벤처기업진흥공단(이사장 김학도, 이하 중진공)은 물류전용 수출바우처사업 참여기업을 모집한다고 1일 밝혔다.

중기부와 중진공은 지난달 24일 2차 추가경정예산안이 국회 본회의를 통과함에 따라 물류전용 수출바우처사업 예산 109억원을 확보했고 이어 바우처 사업 공고를 시행하고 물류애로를 겪는 780여개 수출 중소기업을 위한 본격적인 지원에 나섰다.

물류전용 수출바우처사업은 최근 해상·항공 운송 서비스 부족과 운임 상승세 지속에 대응해 수출 중소기업 국제운송비 지원을 위해 신설된 사업이다. 산업부(코트라)에서 별도 공고한 물류전용 수출바우처사업과는 중복신청·지원이 안 된다.

물류전용 바우처는 두 가지 방식으로 나눠 지원된다. 일반물류 지원 분야는 수출 시 소요되는 해상·항공 운임과 보험료 등 국제운송비를 지원한다. 장기운송계약 지원 분야는 북미 서안으로 주기적·고정적 수출 물류계획이 있는 중소기업과 국적해운선사(HMM) 간 장기운송계약 체결을 지원한다.

바우처 발급 한도는 전년도 직수출실적 규모를 고려해 차등 적용한다. 직수출실적이 100만달러 미만인 기업은 최대 1000만원, 100만달러 이상인 기업은 최대 2000만원까지 100만원 단위로 필요한 금액을 정해 바우처 발급을 신청할 수 있다. 참여신청은 오는 13일까지 물류전용 수출바우처사업 홈페이지에서 할 수 있다.

이성희 중진공 글로벌성장본부장은 "최근 해상 및 항공 수출 물류비가 계속 상승하고 있고, 이러한 추세가 장기간 유지될 가능성이 커 수출 중소기업의 어려움이 지속되고 있다"며 "중진공은 물류전용 수출바우처사업을 통한 신속한 물류비 지원으로 수출 중소기업의 물류 애로 해소에 도움이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

