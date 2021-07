2차 접종 완료 3여명 넘어서

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포시의 코로나19 백신접종(1차) 인구가 지난 28일 기준 8만여 명을 돌파했다.

시는 현재 22만 794명 인구 중 36.7%의 접종률을 보였으며, 2차 접종까지 끝마친 인원만 31,792명에 달한다.

하지만, 30일 일일 확진자가 10명을 넘어서면서 지역내 코로나 감염사태에 비상이 걸린 상황.

시 코로나 누적 확진자는 총 171명으로 현재 병원서 31명이 치료를 받고 있으며, 자가격리자는 547명이다.

