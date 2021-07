더맘마, 신규앱 'ZA' 출시…"숙박부터 신선식품까지 한 번에"

[아시아경제 유현석 기자] 동네마트 장보기 O2O(Online to Offline) 앱을 운영하는 더맘마(대표이사 김민수)는 신규 앱 ‘ZA’를 출시한다고 30일 밝혔다.

ZA는 원스톱 숙박 예약·신선식품 장보기 플랫폼이다. 다음달 2일 정식 서비스를 개시한다. 여행에서 가장 중요한 요소인 숙소와 먹거리를 한 번에 커버한다는 콘셉트로 기존 유사 앱들과 차별화를 이뤘다. ZA 앱을 통해 회원들은 숙소 예약과 근처 식자재 마트 즉시 쇼핑, 지역 맛집 배달 등 서비스를 이용할 수 있다. 이 세 가지 서비스를 결합해 제공하는 플랫폼은 ZA가 최초라는 것이 회사 측의 설명이다.

더맘마는 맘마먹자 앱을 운영하며 확보한 지역 마트 매출 데이터를 토대로 관광지 소재 마트들의 주말 매출이 대폭 늘어나는 점에 주목해 ZA 앱을 기획했다. 또 140만 회원이 이용하는 종합 숙박 전문 예약 플랫폼 ‘호텔엔조이’를 운영하는 메이트아이를 인수해 계열사로 편입했다. 이후 호텔엔조이 앱에 식자재 쇼핑 기능을 결합해 ZA 앱으로 고도화했다.

ZA는 론칭과 동시에 호텔엔조이 회원을 이관 받아 140만명 이상 회원을 보유한 상태로 첫 발을 뗀다. 더맘마는 ZA 앱 서비스 범위를 순차적으로 넓혀갈 예정이다. ‘MZ세대를 위한 라이프 플랫폼’을 장기 슬로건으로 삼고 각종 입장권 및 이용권, 의류, 뷰티 제품 등 다양한 아이템을 취급할 방침이다.

더맘마는 ZA 앱을 활성화하기 위해 한 달에 두 차례 프로모션을 실시하면서 다달이 마케팅비 2억원을 투자하기로 했다. 이달 기준 약 800곳에 이르는 맘마먹자·ZA 가맹 마트들은 회원 대상 문자메시지나 전단지 등 기존 광고매체를 신규 앱 홍보에 활용할 계획이다.

이를 통해 더맘마는 빠르게 ZA 인지도를 제고하고 앱 주문금액을 확대할 수 있을 것으로 기대된다. 가맹 마트들 역시 추가 비용 투입 없이 매출 증가 효과를 함께 누릴 수 있다.

더맘마는 앞으로 플랫폼 고도화를 지속해 가장 강력한 동네 기반 플랫폼을 만들겠단 계획이다. 더맘마 관계자는 “여행갈때 식자재를 미리 구매해서 무겁게 가지고 가는 불편한 소비 행태를 해결하고자 ZA 서비스를 시작했다”며 “숙소에서 매칭되는 지역 식자재마트에 원하는 상품을 주문하면 2시간 안에 배달되는 이번 사업모델이 시장에서 좋은 반응을 얻을 것으로 기대된다"고 말했다.

더맘마는 ZA 론칭을 기념해 3가지 프로모션을 준비했다. 우선 ZA 이용자를 대상으로 추첨을 통해 명품 가방과 2인 제주도 여행권, 현금처럼 사용 가능한 ZA 포인트 등 총 1억원 상당의 경품을 지급한다. 8월2일부터 10월3일 사이 ZA 앱에 신규 가입하고 숙소를 예약하거나 마트 상품을 구매한 이용자가 추첨 대상이다.

아울러 8월 2~14일 약 2주 간 500명에 한정해 숙소와 치킨 기프티콘을 결합한 ‘치캉스 패키지’를 판매한다. 광복절인 8월15일 하루 동안에는 선별된 숙소를 반값에 예약할 수 있는 쿠폰을 선착순 500명에게 제공할 예정이다. 이 밖에도 기획 상품을 100원 미만 특가에 판매하는 등 다양한 이벤트를 선보일 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr