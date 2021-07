[아시아경제 이선애 기자] 코웰패션 코웰패션 033290 | 코스닥 증권정보 현재가 7,380 전일대비 30 등락률 +0.41% 거래량 275,970 전일가 7,350 2021.07.30 10:11 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정美와 동맹 맺고 신나게 뛰는 2차 전지! 최대 수혜株 공개!폭염에 정전사태 났다! 원전株! 올라갑니다! close 은 2분기 연결기준 영업이익이 261억100만원으로 전년동기대비 11.5% 증가했다고 30일 공시했다. 같은 기간 매출액은 1208억5700만원으로 4.4% 늘어난 것으로 잠정 집계됐다.

