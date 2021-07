서울문화재단, 제8회 시민청 도시사진전…시민청·시청역 개방 전시

8월 2일~9월25일 개최…539명 1369점 중 31점 선정

[아시아경제 임철영 기자] 서울문화재단이 시민이 직접 담아낸 도시의 다양한 문화와 풍경을 보여주는 '제8회 시민청 도시사진전'을 내달 2일부터 9월 25일까지 시민청과 시청역 지하보도 일대에서 개최한다고 30일 밝혔다.

올해는 ‘당신의 일상에 안부를 물어요’라는 주제로 포스트 코로나 시대를 살아가는 다양한 일상의 모습을 사진으로 담아 시대를 돌아보고 지친 마음을 위로하고자 기획됐다.

이번에 공개되는 작품은 ▲퇴근길 누군가와 통화를 마치고 돌아가는 ‘누군가의 통화(김현배 작)’ ▲야외 공원에서 각자의 방식으로 더위를 대하는 ‘각자의 공간(공지수 작)’ ▲복지관 문이 닫혀 집에 머무는 어르신의 ‘권태로움(신사강 작)’ ▲집에 있는 시간이 늘어나면서 베란다에서 먹거리를 직접 재배하는 ‘높아진 물가(안이슬 작)’ 등으로 우리 주변에서 흔히 볼 수 있는 일상과 코로나19로 인해 변화된 모습을 담아냈다.

내달 2일부터 9월 25일까지 진행되는 '제8회 시민청 도시사진전'은 시민청과 시청역 4번 출구 지하보도에서 개방전시로 진행된다. 누구나 무료로 관람할 수 있으며 내달 6일부터는 시민청 누리집 내 'VR시민청'을 통해서 온라인으로도 진행된다.

