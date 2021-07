"무더울 때 쉬어가세요!" … 산청군 무더위 쉼터 확대 운영

민원과·11개 읍면 사무소 등…지속 추가 계획

실내외 219곳 전면개방…방역 수칙 관리자 지정

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 연일 계속되는 무더위로 인한 폭염 안전사고를 예방하기 위해 공공청사를 무더위 쉼터로 운영한다고 29일 밝혔다.

확대 운영되는 공공청사 무더위 쉼터는 산청군청 민원과를 비롯해 11개 읍면 사무소다.

군에 따르면 현재 지역 내에서 운영되는 무더위 쉼터는 실내 201곳, 실외 18곳 등 모두 219곳이다.

출입자 명단작성, 발열 체크 등 방역 수칙 준수를 위한 물품 비치는 물론 쉼터별 관리자를 지정, 2시간 간격 환기와 안전거리 유지 등을 실시하고 있다.

무더위쉼터 운영시간은 공휴일을 포함한 매일 오전 10시부터 오후 6시까지다. 누구나 이용할 수 있으나 경로당 219개 무더위쉼터는 코로나19 백신 최종 접종 후 14일 지나가면 이용할 수 있다.

노약자 등 취약계층 주민과 야외 작업자를 대상으로 하는 온열질환 예방 활동도 강화한다.

군 관계자는 “주민들을 위한 무더위쉼터 운영은 향후 지역 내 금융기관도 휴일 운영에 동참할 예정”이라며 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 쉽지 않은 상황이지만 지역민들이 건강한 여름을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

