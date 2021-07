KT, 창사이래 첫 ESG 보고서 발간

[아시아경제 조슬기나 기자]KT가 창사 이래 첫 ESG(환경·사회·지배구조) 보고서를 발간했다.

29일 KT에 따르면 ‘KT ESG 리포트 2021’는 지난 136년간 대한민국 통신역사를 이끌어온 KT의 ESG 활동은 물론, 디지털플랫폼 기업으로서의 경영현황과 사회적 가치를 실현하기 위한 활동, 건전하고 투명한 지배구조를 위한 KT의 노력 등을 담았다.

총 125페이지로 구성된 보고서는 CEO 및 이사회 의장 인사를 시작으로 ESG경영전략 체계를 소개한다. E(Environmental) 챕터에서는 필(必)환경 경영과 친환경 프로젝트, S(Social)챕터에서는 고객 최우선경영, 동반성장, 인권경영을 G(Governance) 챕터에서는 지배구조, 윤리·컴플라이언스 활동 등의 내용이 포함됐다.

KT는 미래 세대를 위한 친환경 경영을 추진 중이며, 이를 통해 넷 제로(Net Zero) 2050 달성을 목표로 하고 있다. 또한 ▲코로나 출입명부 작성을 080 전화 한 통으로 할 수 있는 ‘080 콜체크인’ ▲소상공인들에게 인공지능(AI)과 빅데이터를 활용해 상권분석과 영업 노하우를 제공하는 ‘KT 잘나가게’ 서비스 등 이른바 ‘ABC(AI·빅데이터·클라우드)’ 기술을 활용해 사회적 책임을 이행하는 데 힘쓰고 있다. 아울러 투명하고 독립적인 이사회 운영을 위해 컴플라이언스 위원회를 출범하고 전자투표제도 시행했다.

구현모 KT 대표는 "디지털플랫폼 기업 KT는 국가와 사회가 어려움에 처했을 때 사회적 책임을 다해야 하는 기업"이라며 "앞으로도 KT는 인공지능(AI), 빅데이터, 클라우드와 같은 첨단기술을 발판으로 함께 성장하는 대한민국 그리고 지속가능한 미래를 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이번 보고서는 업계 최초로 국제 지속가능성 보고 지침인 ‘GRI스탠다드’의 포괄적 부합기준을 준수했다.

한편, KT는 사회적 책임투자 컨설팅사 서스틴베스트가 지난 6월 997개 상장기업을 대상으로 상반기 ESG를 평가한 결과 최우수(AA) 등급을 획득했다. 지난 6월에는 ICT 업계 최초로 2600억 원 규모의 ESG 채권(AAA등급)을 성공적으로 발행했다.

