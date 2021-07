한국은행-그라운드X, CBDC 모의실험 계약 체결

[아시아경제 김은별 기자] 한국은행은 28일 중앙은행 디지털화폐(CBDC) 모의실험 연구 용역사업과 관련, 그라운드X와 계약을 체결했다고 밝혔다.

양사는 다음달 23일부터 CBDC 모의실험 사업에 착수할 예정이다.

CBDC 모의실험 연구 사업은 기술적 타당성을 검증하고 신기술을 적용하는 단계로 진행된다. 첫 단계로는 연말까지 가상공간에서 CBDC 사용환경을 조성하고 제조·발행·환수, 참가기관 전자지갑 관리 등 발권시스템을 마련하게 된다. 모의실험 수행 환경을 조성하고, CBDC 기본 기능을 점검하는 절차다. 가상환경에서 이용자 전자지갑 관리와 예금과의 교환, 송금 및 대금결제 등 민간 주도 CBDC 유통을 위한 기본 기능을 구현하는 실험을 한다.

두 번째 단계는 내년 6월까지 진행된다. 국가간 송금, 디지털자산 구매, 오프라인 결제 등 CBDC 유통 업무를 확장하고 관련 규제 준수 방안을 마련하는 단계다. 개인정보 보호 문제도 확인한다. 프라이버시 기술, 분산원장 확장성 기술 등 관련 신기술의 CBDC 적용 가능성을 확인할 예정이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr