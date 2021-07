[이사람]이동진 도봉구청장 지역MBC 공동기획 자치분권대학 특강 출연

'지방자치와 단체장의 역할' 주제 토론에서 이동진 도봉구청장 ▲지방자치와 자치분권에 대한 소신 ▲지방자치법 전부개정에 대한 소회와 대응현황 ▲재정분야에서의 분권 확립 중요성 등 견해 나눠

[아시아경제 박종일 기자] 이동진 도봉구청장(자치분권지방정부협의회장)이 지역MBC 16개 사에서 공동기획한 자치분권대학 특강 '똑똑, 자치분권입니다'에 출연했다.

특강은 총 10회로 편성돼 매주 한편 씩 지역 MBC 채널을 통해 방송되고 있다.

자치분권대학은 주민자치와 자치분권의 저변확대 및 인식 제고를 위해 운영 중인 시민 교육 프로그램으로 자치분권지방정부협의회에서 운영하고 있다.

이동진 서울시 도봉구청장은 현 자치분권지방정부협의회 회장으로 지난 4월 15일 자치분권대학 초대 총장에 취임한 바 있다.

7월22일 진행한 촬영은 이동진 도봉구청장과 이성문 부산 연제구청장이 패널로 참석, 이성문 구청장의 ‘법이 먼저냐 사람이 먼저냐’ 강연에 이어 패널 간 토론이 이어졌다.

'지방자치와 단체장의 역할' 주제 토론에서 이동진 도봉구청장은 "지방자치와 자치분권은 각각의 지방정부가 개별적으로 이룰 수 있는 것이 아니라 전국의 지방정부가 연대하고 협력할 때 이룩할 수 있는 것"이라며 ▲지방자치와 자치분권에 대한 소신 ▲지난해 있었던 지방자치법 전부개정에 대한 소회와 대응현황 ▲재정분야에서 분권 확립 중요성 등 자치분권에 대한 견해를 밝혔다.

이날 촬영은 10회 방송 중 9회 방송분이며, 8월 중 지역MBC 채널 통해 약 1시간 분량으로 방송될 예정이다. 기존 방송영상 및 방송 후 해당 영상은 유튜브에서도 확인할 수 있다.

