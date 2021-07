[아시아경제 오현길 기자] 캐롯손해보험은 KB국민카드와 퍼마일자동차보험 결제 할인이 적용되는 '캐롯손해보험 KB국민카드'를 출시했다고 27일 밝혔다.

캐롯 퍼마일자동차보험 월정산형 첫 결제 시 1만5000원 연회비 캐시백과 전월 실적과 관계없이 첫 달 1만2000원 보험료 청구 할인이 제공된다.

2개월 차부터 전월 카드 이용 실적 30만원 이상인 경우 1만2000원, 70만원 이상인 경우 1만7000원의 청구 할인을 받을 수 있어, 연 최대 21만4000원의 혜택이 제공된다.

캐롯손보 관계자는 "퍼마일자동차보험을 보다 합리적으로 이용할 수 있도록 다양한 할인 서비스 확대로 고객 혜택의 폭을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

