[아시아경제 문혜원 기자]차우철 롯데GRS 대표는 어린이 교통사고 예방과 안전 운전 문화 확산을 위한 ‘어린이 교통 안전 릴레이 챌린지’에 동참했다고 27일 밝혔다.

어린이 교통안전 릴레이 챌린지는 지난해부터 행정안전부가 어린이 교통 안전에 대한 사회적 공감대 형성을 위해 실시하고 있는 국민 참여형 공익 캠페인이다.

차 대표는 최세환 캐논코리아비즈니스솔루션 대표의 추천을 받아 챌린지에 동참하게 됐다. 인증 사진은 롯데리아 공식 SNS에 게시될 예정이다.

차 대표는 후속 주자로 조현철 롯데알미늄 대표와 롯데GRS 협력사인 하림을 지목했다.

한편 롯데GRS는 어린이들의 건강한 정신과 신체 발달을 위한 스포츠 프로그램인 유소년 야구교실을 운영 하고 있다.

